Glennis Grace dik tevreden over laatste repetitie America's Got Talent

Welk nummer Glennis Grace zal zingen tijdens de halve finale, mag ze vanwege een geheimhoudingscontract nog niet zeggen. Wel onthulde ze vanochtend op de radio dat er een nóg hogere noot in zit dan in het extreem moeilijke nummer Never Enough (uit de filmmusical The Greatest Showman) dat ze in de kwartfinale zong. Over het nummer dat ze nu aan het oefenen is: ,,Ik had eerst een ander lied uitgekozen. Heel veel mensen denken dat je dat bij America's Got Talent als artiest niet zelf mag bepalen.''