Glennis Grace blijft vastzitten na gevecht in supermarkt zaterdag

Pesters duwden hoofd van 24Kit­chen-kok Nadiya in wc en trokken door: ‘Ik dronk expres niks meer’

De Brits-Bengalese tv-kok Nadiya Hussain (37), in Nederland dagelijks te zien bij 24Kitchen, is in haar jeugd ernstig gepest. Als ze vandaag de dag naar het toilet gaat, denkt ze nog altijd terug aan die keer dat jongens haar hoofd in de wc duwden en meermaals doortrokken. Hussain, die de Engelse versie van Heel Holland bakt won en sindsdien erg succesvol is, heeft voor de pesters maar één boodschap: ,,Lekker puh.’’

11 februari