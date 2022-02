‘Glennis Grace aangehouden na gevecht in supermarkt’

Liza Sips had voorstadi­um baarmoeder­hals­kan­ker: ‘Ontzettend geschrok­ken’

Liza Sips had een voorstadium van baarmoederhalskanker. De 31-jarige actrice schrijft vandaag op Instagram dat het ‘ontzettend schrikken’ was, maar dat het inmiddels na een ingreep weer goed is.

