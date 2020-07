Glazenwasser op non-actief gesteld nadat hij foto’s van huis Akwasi deelde

Akwasi Owusu Ansah (32) deelde een screenshot van het bericht op Instagram. ‘Dit mag niet en dit hoort niet.’ Volgens de rapper zijn zijn rechten ‘fundamenteel’ geschonden. ‘Ik zou me veilig moeten voelen in mijn eigen huis maar het pijnigt me om te zien hoe dit nu onmogelijk voor me wordt gemaakt.’

Demonstratie op de Dam

De directeur van het bedrijf waar de man werkzaam is laat weten hem op non-actief te hebben gesteld en zich te distantiëren van de uitspraken die zijn werknemer privé deed. Het bedrijf zegt graag in gesprek te gaan met Akwasi om over het voorval te praten.



Zowel de glazenwasser-Facebookpagina als de Facebookpagina van de man die de foto’s postte, zijn inmiddels verdwenen. De beheerder van de facebookgroep Glazenwassers United laat weten geschrokken te zijn van het bericht dat in de groep werd gedeeld. ,,De post heeft mij helaas later bereikt dan het nieuws, anders had ik hier ingegrepen”, vertelt hij aan Hart van Nederland. De man is inmiddels is uit de groep gezet.



Vanavond beraden de andere beheerders van de groep zich over de leden die racistisch reageerden onder het bericht van de man. ,,Dat er vervolgstappen komen, mag duidelijk zijn”, verzekert hij. De beheerder zegt bovendien dat hij Akwasi een bericht op Instagram heeft gestuurd ‘met excuses voor het feit dat mijn pagina hiervoor is misbruikt.’