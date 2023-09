Gitarist Jack Sonni (68) van Dire Straits overleden

,,Onze geliefde Jack heeft een leegte in ons hart en ziel achtergelaten... we zullen je zo erg missen, je bent altijd bij ons”, aldus de groep. Afgelopen maandag liet de Dire Straits Legacy-band met wie Sonni op tour was, weten dat hij een aantal komende optredens niet mee kon doen vanwege gezondheidsproblemen.

De Britse rockband Dire Straits met onder meer leadzanger Mark Knopfler en zijn broer David, brak door in 1978 met de wereldhit Sultans of swing. Jack Sonni werd lid van de band in 1984, toen hij de rol van gitarist overnam van Hal Linden. Sonni is te horen op de plaat Brothers in arms, het bestverkochte album van Dire Straits met als grootste hit Money for nothing.