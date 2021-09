Girls Aloud-zangeres Sarah Harding (39) overleden aan uitgezaaide borstkanker

Harding deed in 2002 mee aan de Britse talentenjacht Popstars: The Rivals. Hier kwam de groep Girls Aloud uit voort, dat onder anderen een hit had met het nummer The Promise. De groep bestond tot 2013, daarna gingen de zangeressen elk hun eigen pad. De zangeres was daarna nog te zien in films als The Jump en Coronation Street en musicals als Ghost.