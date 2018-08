Girls-actrice Lena Dunham dankt haar herstelde lichaam met blootfoto's

Queen of Pop en familie­vrouw: dit zijn de zes kinderen van Madonna

9:19 Madonna is naast the Queen of Pop ook een echte familievrouw. Met zes kinderen heeft ze het er maar druk mee. Streng is ze ook, als we zoon Rocco mogen geloven die ooit bij Oprah een boekje opendeed. Hoe gaat het met haar zes kinderen, Lourdes (21), Rocco (18), David (12), Mercy (12), Estere (6) Stella (6)?