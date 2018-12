Gijs Naber speelt hoofdrol in Bowie-musical Lazarus

Het betreft Ivo van Hove’s bewerking van de productie die in 2015 in New York in première ging, gebaseerd op een aantal songs van David Bowie. De voorstelling wordt omlijst door zijn hits, waaronder Heroes, Absolute Beginners, Changes, All the Young Dudes, This is Not America en Lazarus, voor de musical geschreven en later uitgebracht op Bowie’s laatste album Blackstar.