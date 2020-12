Gijs Blom: 'Zelfs de liedteksten van de NSB hingen aan de muur van mijn slaapkamer’

En wéér gaan de bioscopen dicht. ,,Ik moet zeggen: het was natuurlijk al een gewaagde zet om hem in coronatijd uit te brengen’’, zegt acteur Gijs Blom (23) even voor de wereldpremière van het ambitieuze en peperdure De Slag om de Schelde. Dat premier Rutte een lockdown zou afkondigen, hing al even in de lucht. Toch ging het evenement in Vlissingen maandagavond gewoon door en werd de langverwachte oorlogsfilm voor groepjes van dertig man in alle dertig zalen van multiplex Cinety vertoond.



,,We zagen de cijfers van het RIVM de goede kant opgaan, dus hoopten stiekem dat we beloond zouden worden. Maar het is een rare dag, man. Wat een absurde situatie. Iedereen hier is mega-enthousiast en trots op een film die pas weken na deze première gaat draaien. Het mag de pret niet drukken, toch heerst er een beetje een rouwstemming.’’



Blom benadrukt de afgekondigde maatregelen te respecteren. ,,Maar ik hoop vurig dat de bioscopen en theaters eerder dan pas over vijf weken opengaan. Er waren dit jaar nog altijd géén geregistreerde besmettingen in bioscoopzalen. En ik denk oprecht dat het een veilig alternatief kan zijn. Je hebt toch liever mensen in een gecontroleerde situatie en op afstand van elkaar dan dat er een filmavondje bij iemand thuis wordt georganiseerd? Hoe dan ook… onze film is sowieso te zien zodra het weer mag.’’