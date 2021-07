Gijs Blom gaat op voor Daytime Emmy Award

Première Net­flix-ver­sie Brief voor de Koning afgelast vanwege coronavi­rus

6 maart De feestelijke première van The Letter for the King in het Amsterdamse Pathé Tuschinski op 16 maart is afgelast. Dat laat Netflix vandaag weten. Reden om de première niet door te laten gaan zijn de recente ontwikkelingen rond het coronavirus in Europa en Nederland.