Giel Beelen: ‘Veronica wil mijn contract verlengen’

,,Ik had gisteren een gesprek met de bazen”, zei Giel, nadat nieuwslezer Jeroen Latijnhouwers het onderwerp ter sprake had gebracht. ,,Ze willen graag dat ik m'n contract verleng. Het is ongelooflijk’’, lachte de dj wat ongemakkelijk. Hij vond het naar eigen zeggen ‘niet heel erg netjes’ om het er live op de radio over te hebben. Giel weet naar eigen zeggen nog niet of hij het gaat doen. ,,Ik moet er gewoon over nadenken.”



Het driejarige contract van Giel, die in 2017 na 20 jaar vertrok bij NPO 3FM, loopt na de zomer af. De laatste weken klinken geruchten dat hij mogelijk aan de kant wordt geschoven, nu er bij Talpa wordt gesneden in de radiotak vanwege de coronacrisis. Een woordvoerder van Talpa Radio laat in een reactie weten dat er na de zomer meer duidelijk wordt. ,,Giel Beelens contract loopt tot najaar 2020. Tegen die tijd wordt meer bekendgemaakt over zijn contractverlenging.”