Giel Beelen over strippergrap: Ik heb echt absoluut geen spijt

videoRadio-dj Giel Beelen liet vanmorgen een stripper 'los' terwijl zanger Tim Knol live aan het zingen was. Knol was allesbehalve blij en liep boos weg. Het resultaat? Giel krijgt op social media en op andere radiostations de wind van voren. Maar de Veronica-dj heeft 'absoluut geen spijt'. Waarom niet?

Het idee voor de stripper ontstond bij Giel niet zomaar. Eind vorig jaar liet zijn collega Frank Dane van radio 538 een streaker los in zijn studio terwijl zangeres Maan aan het zingen was. Zij schrok zó van de blote man dat ze spontaan in tranen uitbarstte. Collegazanger Tim Knol was woest en begon direct vurig te twitteren. 'Kut radio! 538, ongelooflijke prutsers! Zo met artiesten omgaan. Niemand moet meer naar die kut radiozender gaan om zijn liedje te promoten. Flikker op.' schreef hij. Knol ontkende met zijn relaas een ware hetze en radio 538 ging diep door het stof.

Die reactie van Knol schoot toentertijd bij Giel Beelen in het verkeerde keelgat. Hij vond Knol ongefundeerd en niet-geïnformeerd. Knol wist volgens Beelen helemaal niet wat er allemaal vooraf was gegaan aan het inhuren van de blote man. Beelen moest dan ook even nadenken of hij Tim Knol vandaag wel zou uitnodigen in zijn ochtendprogramma op Veronica, om zijn nieuwe album te promoten. Hij deed het toch, ook omdat hij het album gewoon erg goed vindt. In het eerste gedeelte van het gesprek gaat het dan ook alleen maar over de muziek van Knol, maar in het tweede gesprek moet het voorval Beelen toch van het hart.

Daarna stapt er, terwijl Knol rustig een cover zingt, opeens een stripper binnen die zich begint uit te kleden. Knol twijfelt geen seconde en vertrekt. Beelen rent hem direct achterna. Knol kan niet geloven wat er net is gebeurd. ,,Dit is zo kinderachtig. Dit had ik echt niet verwacht. Ik vind dit echt respectloos." Beelen beschuldigt de zeer verongelijkte zanger op zijn beurt weer van kinderachtig gedrag. Deze trekt zich er niks van aan en weigert verder te spelen. Hij loopt terug naar de studio om zijn spullen te pakken. Waarom moest Beelen zo ver gaan?

,,Ik wil gewoon clean zijn met hem. Ik heb écht even getwijfeld om hem uit te nodigen. Ik ben heel blij dat hij toegaf dat hij destijds te snel geoordeeld had over wat er met Maan en Frank gebeurde. Dat is een geluid dat ik heel erg weinig hoor. Er zijn tot op de dag van vandaag nog stééds mensen die niet weten wat de aanleiding was om bij Maan die stripper los te laten. En dat die grap mislukte, ja dat kan. Maar weet wel de nuance te vinden. Want dan is het ineens een heel ander verhaal, niet alleen van 'oh leuk we gaan een meisje laten schrikken'. Het werd een hele hype, en daar was Tim mede verantwoordelijk voor. Dat vond ik gewoon niet oké. Ik was er dus wel blij mee dat hij me daar mijn gelijk in gaf."

Frank Dane

Neem hij het hiermee voor zijn Talpa-collega Frank Dane op? ,,Ja, enigszins wel. Ik heb toen mijn mond gehouden, maar nu? Frank stuurde me een hartje vandaag. Ik vind het wel sneu voor hem en voor Maan dat al die shit weer wordt opgerakeld nu, maar ik denk dat heel veel mensen niet weten hoe het is gegaan."

Wat is er dan gebeurd? ,,Maan stond ooit bij hem te spelen, toen ging er per ongeluk een kettingzaag af. Daar heeft zij op geantwoord door een fanfare naar zijn studio te sturen. En toen heeft hij bedacht om een stripper te vragen. Dat is helemaal niet zo gek. De situatie was alleen zo dat ze met haar ogen dicht stond te zingen en zich de tering schrok, ja dat was zeker niet zo bedoeld. Maar dit is wel een heel ander verhaal dan de verbolgenheid waarmee heel politiek-correct Nederland er direct over viel. Hou toch op. Dit blijft radio. Het is muziek en entertainment."

Dat de grap toen grandioos mislukte heeft Giel klaarblijkelijk niet tegengehouden om het nu gewoon nog eens te proberen. Waarom? ,,Ik snap wel dat mensen denken, waarom doe je dit? Waarom begin je hier nog over? Maar alle ophef ging nou juist om die grap. En tot in hoeverre kan die grap eigenlijk lukken? Je stoort een optreden, ja, dat doe ik normaliter ook niet zo snel. Maar in dit geval had het zeker een reden. Dus nee, ik zie dat niet als het opnieuw mislukken van een grap."

Heftig

Giel had niet verwacht dat Tim Krol zó heftig zou reageren. ,,Ik had sowieso niet verwacht dat hij het hele nummer niet meer wilde afmaken. Ik heb hem uitgenodigd omdat hij gewoon een goed album heeft en we hebben het daar gelukkig nog wel over kunnen hebben."

Volgens Beelen zijn er geen hard feelings meer tussen de twee, alhoewel de videobeelden anders doen vermoeden. ,,Na afloop hebben we nog even goed gekletst en daar was ik ook blij mee. Hij weet natuurlijk ook wel bij wie hij langskomt en we kennen elkaar gelukkig goed. Het is allemaal goed gekomen, en hij heeft ook gewoon zijn mening. Dat mag ook. Er is geen rancune of iets."

Volledig scherm Radio-presentator Giel Beelen tijdens zijn eerste uitzending van de Radio Veronica Ochtendshow. © ANP

'Flauw'

Begrijpen dat Tim Knol zo reageerde, kan hij tot in zoverre ook wel. ,,Ik was nog blij dat hij van tevoren zei: 'Ik had nog wel verwacht dat je een stripper had geregeld', toen hij dat zei dacht ik: 'Nou, dat zal hem dan gelukkig niet héél koud op zijn dak vallen straks', maar blijkbaar zei hij het, maar had hij het toch niet echt zien aankomen. Als ik hem was geweest, had ik gezegd: 'jonge, jonge wat flauw'. En dan lachen en opnieuw beginnen. Maar ja."

Spijt heeft Giel dus niet. ,,Absoluut niet. Er was echt wel een aanleiding om dit bij hem te doen. Ik weet dat heel veel mensen me nu een eikel vinden, maar dat zijn ook vooral de mensen die het hele fragment niet geluisterd hebben. Ik zie zelfs mensen die zeggen: hij aapt de grap van Frank Dane na!' Ja duh. Daar ging het nou net om."

Giel Beelen on Twitter @MarcMarieH @timknol WoW Marc Marie zelfs jij moet er ff een plasje over doen 🙏 #lifegoals