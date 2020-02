Giel Beelen (42) na First Dates dolgelukkig met 13 jaar jongere Malou

Radio Veronica-dj Giel Beelen (42) heeft aan zijn deelname aan het BNNVARA-programma First Dates een nieuwe vriendin overgehouden. In de speciale Valentijns-editie, die al eerder is opgenomen, maar vandaag werd uitgezonden, was te zien hoe Giel werd gekoppeld aan de 29-jarige projectmanager Malou.

Malou stelde zich voor als een reislustig persoon. ,,Ik val op speelse, zelfverzekerde mannen’’, vertelde ze voor de camera. De Amsterdamse had geen idee dat ze een afspraakje had met een bekende Nederlander. ,,Ik vond het apart om te zien dat het Giel was. Maar ik wilde daar geen nadruk op leggen.’’

Giel, die al heel wat relaties achter de rug heeft, was stiknerveus, maar ontdooide al snel toen de twee een plekje hadden gekregen in het First Dates-restaurant. ,,Ja, ik vind haar gewoon mooi’’, vertelde hij tussen de gerechten door. ,,Dat is belangrijker dan dat ze sexy is.’’

Zowel Giel als Malou stemden onder het mom ‘leuk om elkaar beter te leren kennen’ in met een tweede date. De dj bracht de brunette zelfs netjes thuis. Met succes, zo was in de aftiteling te lezen. ,,Een tweede ontmoeting volgde al snel en sindsdien zijn de tortelduifjes dolgelukkig samen.’’