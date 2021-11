Ghostbusters-regisseur: ‘Ik wilde vooral mijn vader niet teleurstellen’

Podcast Nostalgie­por­no nekt de nieuwe Ghostbus­ters: jee of nee?

Ghostbusters: Afterlife, nu te zien in de bioscoop, zit zó vol met knipoogjes naar het origineel uit 1984; heeft het voor niet-Ghostbuster-fans nog wel zin om een kaartje te kopen? En in hoeverre is drijven op nostalgie in films (en series) een zwaktebod? Gudo en John van de wekelijkse filmpodcast MovieInsiders gaan erover in gesprek.

8:00