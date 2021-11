Ghostbusters Afterlife is een veilige, maar liefdevolle nostalgietrip

Musical Kees Boot als Bulstronk in Matilda: ‘Hatsa, dit ga ik gewoon doen’

De tirannieke schooldirectrice Agatha Bulstronk is de nachtmerrie van ieder kind, maar bezorgt acteur Kees Boot de kroon op zijn werk. Het mag eindelijk naar buiten: Boot mag in haar huid kruipen in Matilda De Musical.

10:15