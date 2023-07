Gezondheid Chimène van Oosterhout verbeterd na operatie: ‘Stukje kunnen wandelen’

met video Beelden van tongzoen Gold­band-zan­ger op podium gaan internet over: 'Dit hadden we nooit verwacht’

De Belgische Danaë Greco had vrijdag een avond om niet snel te vergeten. De 21-jarige vrouw floreerde vooraan bij een show van Goldband op het Cactusfestival in Brugge. Met een kartonnen bord vroeg ze om een zoen van zanger Milo Driessen. Niet veel later werd Danaë uitgenodigd op het podium en mocht ze hem vol op de mond pakken, voor de ogen van 10.000 toeschouwers.