Gezinsuitbreiding voor Nicolette en Anna krijgt gekke bekken te zien

VIDEO Kijkers geraakt door bijzonder eerbetoon aan gebaren­tolk Irma

17:10 Een bijzonder eerbetoon gisteravond in het NPO-programma Even tot Hier. Paul de Leeuw en Simone Kleinsma droegen hun nummer Zonder jou op aan gebarentolk Irma, die tijdens de persconferenties rondom het coronavrius de harten wist te stelen van televisiekijkend Nederland. Kijkers van de satirische show noemen de ode meer dan terecht. ‘De rots in de branding tijdens deze crisis’.