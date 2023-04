Gezinsuitbreiding voor Miljuschka, Olcay en Ruud delen bijzondere momenten

Hoe gaat het nu met Take That, dat 28 jaar na de grootste hit zingt voor Charles?

Je moest vrijdagavond een beetje zoeken tussen alle berichten over Katy Perry en Lionel Richie die komen optreden bij de kroning van Charles, maar ook Take That is 7 mei van de partij. In Nederland hoor je de boyband hooguit nog in het Foute Uur, wat doet de groep tegenwoordig?