Gezinsuitbreiding in huize Borsato en Marlijn ziet romantische avond in rook opgaan

The Academy onderzoekt Os­car-klap Will Smith

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences heeft een officieel onderzoek ingesteld naar het incident tussen Chris Rock en Will Smith tijdens de uitreiking van de Oscars. De organisatie achter de filmprijzen liet het eerder bij een korte verklaring, maar gaat nu toch kijken of de klap die Smith gaf consequenties krijgt.

28 maart