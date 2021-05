Géza Weisz en Bella Hay in nieuwe oorlogsserie op Netflix

De nieuwe reeks volgt aan de hand van persoonlijke verhalen, de bevrijdingsroute die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd afgelegd door de westelijke geallieerden. Bekende mensen uit verschillende Europese landen begeleiden de afleveringen. Géza Weisz’ grootvader stierf in Auschwitz en de opa van Bart Peeters was een belangrijke speler in het verzet van Lier. Naast de gepresenteerde feiten moeten deze ‘presentatoren’ het publiek een meer persoonlijk getinte blik op de gebeurtenissen geven, meent Dutch FilmWorks, verantwoordelijk voor de internationale verkoop. De regie is in handen van Koen Mortier, bekend van de film Ex Drummer.