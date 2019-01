'Gewiekste' Hollywood-inbreker gearresteerd in Los Angeles

Songfesti­val­win­naar Salvador Sobral getrouwd met Belgische actrice

17:03 Eurovisie Songfestivalwinnaar Salvador Sobral (29) is in het huwelijksbootje gestapt met de Belgische actrice Jenna Thiam (28). De Portugees won in 2017 met zijn nummer ‘Amar pelos dois’ het internationale in Oekraïne. Ook toen was Thiam al van de partij.