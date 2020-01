Gevallen circusartieste op goede weg, kan benen weer bewegen

Vrouw Arie Boomsma onthult geslacht van derde kindje

16:58 Het derde kindje van Arie Boomsma (45) en zijn vrouw Romy wordt een meisje. Dat laat de 28-jarige influencer weten op Instagram. ,,We zijn dolblij dat de 20 weken echo goed was en we daar de bevestiging kregen dat we nog een dochter krijgen.”