Getty Kaspers (73) boos over leeftijdsdiscriminatie bij songfestival: ‘Te gek voor woorden’

,,Ik snap wel dat er regels zijn”, zegt Kaspers vanmiddag in de Songfestival Aftelshow op deze site. ,,Die regels worden ons opgelegd door het RIVM. Maar dit is iets wat we één keer in ons leven mee mogen maken. Alstublieft. Ik vind het zo erg.” Zelfs zal Kaspers ook niet aanwezig zijn in de zaal. ,,Nee, ik ben er niet. Ik ben ergens anders", zei ze cryptisch, doelend op een rol die ze zal vervullen tijdens het liedjesfestijn in Rotterdam.