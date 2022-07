Getrouwde Manon zit op een roze wolk en Amy gooit haar heupen los

Nederland­se animatie­film Knor al verkocht aan vijftien landen

De nieuwe Nederlandse animatiefilm Knor is inmiddels verkocht aan vijftien landen. De stop-motionanimatie zal binnenkort te zien zijn in onder andere Frankrijk, Duitsland, België, Noorwegen, Japan, Zweden, Tsjechië, Zwitserland en Spanje. In veel van deze landen krijgt Knor een grote bioscooprelease. Dat hebben producent Viking Film en distributeur Gusto vandaag bekendgemaakt.

11:58