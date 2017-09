Getraumatiseerde Kim Kardashian slaat Paris Fashion Week over

Schrijfster Griet Op de Beeck vertelt over misbruik door haar vader

25 september Schrijfster Griet Op de Beeck heeft vandaag voor het eerst in het openbaar verteld dat ze als kind seksueel misbruikt werd door haar vader. De Vlaamse zat in De Wereld Draait Door om te vertellen over haar roman Het beste wat we hebben. Het centrale thema van het boek is incest en daar had Op de Beeck in haar jeugd ook mee te maken.