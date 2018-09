Getraumatiseerde Ariana Grande neemt rust 'na moeilijk jaar'

Roxeanne Hazes krijgt kritiek op intieme badfoto van baby Fender

9:00 Roxeanne Hazes (25) is op Instagram overspoeld met positieve en negatieve reacties nadat ze een foto had gepost waarop te zien is hoe ze bloot in bad zit met haar op 10 juli geboren zoontje Fender. Menigeen vindt het kiekje 'niks anders dan aandachttrekkerij', maar het merendeel van haar volgers prijst de zangeres juist voor het delen van de vertederende privéfoto.