Gestrande Anouk weigert hulp: ‘Geef het geld aan mensen die het nodig hebben’

Bijna 1,4 miljoen kijkers voor ‘hartver­war­men­de’ All You Need Is Love

13:30 Bijna 1,4 miljoen mensen zaten gisteren aan de buis gekluisterd voor een gloednieuwe aflevering van All You Need Is Love. Het was overigens een bijzondere uitzending, want wegens het coronavirus was de studio publiekloos. Dat mocht de pret niet drukken: de kijkers zaten gewoon thuis mee te snotteren.