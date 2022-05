Geslaagde generale van sobere S10, die opvalt tussen spektakelacts

Als achtste trad S10 vanmiddag aan, gekleed in haar zwarte outfit van ontwerpersduo Viktor en Rolf. In de show - die morgenavond live te volgen is op tv - zit S10 ingeklemd tussen een ruige rockact van Bulgarije en een wilde feestact uit Moldavië. Dat contrast kan bijna niet groter. De Nederlandse act is een van de soberste van de veertig deelnemers in Turijn, met een minimale lichtshow. S10 zong maandagmiddag loepzuiver, zoals ook tijdens de repetities van vorige week.