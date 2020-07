Gertjan Verbeek voor boek langs Johan Derksen en Foppe de Haan

Schrijver is Eddy van der Ley, ook verantwoordelijk voor Niet zeiken, voetballen! (2017, over topscheidsrechter Bas Nijhuis) en Hoi papa (2019, over de herrijzenis van ex-voetballer Michel Boerebach). Hij is verguld met het onderwerp van zijn nieuwe boek.



,,De meningen over Gertjan Verbeek zijn op zijn zachtst gezegd verdeeld’’, zegt hij. ,,Maar wat je ook van hem vindt, hij is een markant figuur. Iemand die nooit met meel in de mond praat, recht voor z’n raap is, ergens voor staat. Eigenzinnig, overtuigd van zijn gelijk, vasthoudend aan zijn visie.”

Wat hem het meest fascineert aan Verbeek? ,,Hij was in zijn jeugd een rebel, iemand die een hartgrondige hekel had aan autoriteit en hiërarchie, zich door niemand de wet liet voorschrijven. Niet door zijn vader, niet door zijn leraren op school. Later belichaamde hij, als trainer, zelf het gezag. En nogal op dominante wijze. Hoe die ontwikkeling tot stand is gekomen, komt in het boek uitgebreid aan de orde.”

Geen monoloog

Verbeek, die ook op aardig niveau bokste, was tot zijn 32ste profvoetballer bij Heerenveen. Als hoofdtrainer vierde hij successen bij Heerenveen, Heracles Almelo en AZ, maar stelde hij teleur bij Feyenoord en FC Twente. Hij werkte in Duitsland bij 1. FC Nürnberg en VfL Bochum. Zijn laatste werkgever was Adelaide United. In mei van dit jaar keerde hij met vrouw en dochter terug uit Australië.

Verbeek stond aanvankelijk niet te springen om een boek. De trainer: ,,Althans, niet in monoloogvorm. Ik hoef niet zo nodig mijn levensverhaal van de daken te schreeuwen. Maar het idee van een rondgang langs mensen die mij door en door kennen, vond ik een goede invalshoek. Dan krijg je ook een objectiever beeld, omdat de mensen mij zeker ook een weerwoord geven.”

Van der Ley, voorheen journalist van deze site, en Verbeek gaan voor het boek onder meer op bezoek bij Johan Derksen, Toon Gerbrands, Foppe de Haan, Jan Smit, Riemer van der Velde en Orlando Smeekes. ,,Het levert een compleet en soms ook verrassend beeld op van de mens en vakidioot Gertjan Verbeek.”

