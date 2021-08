Gert Verhulst komt met eerste soloalbum: ‘Heel emotioneel’

Gert Verhulst brengt op 10 september zijn eerste soloalbum uit, Zijn mooiste liedjes. De nummers zijn stuk voor stuk door Verhulst geschreven en werden gebruikt in populaire televisieprogramma’s. ,,Ze brengen me terug naar herinneringen van vroeger”, vertelt de zanger en oprichter van het Belgische Studio 100 aan het ANP. ,,Het is een hele emotionele plaat voor mij.”

De eerste single van het album, Zij, kwam vandaag uit. Het nummer werd jaren geleden ook in Nederland bekend door de jeugdserie Het Huis Anubis. Zo’n 25 jaar geleden schreef Verhulst het nummer en nu zit het in een nieuw jasje. ,,Ik wilde graag de violen behouden, maar het is iets moderner opgenomen”, vertelt de 53-jarige mediamagnaat. ,Het blijft een mooi liefdesliedje, dat je ook begrijpt en kan waarderen zonder dat je de serie hebt gezien.”

Dat was volgens Verhulst ook een voorwaarde. Hij heeft door de jaren heen vele nummers geschreven. ,,Maar ik kan op het album natuurlijk niet zingen ‘Ik ben Kabouter Plop’ of ‘Ik ben Mega Mindy’, dat zou raar zijn. We zijn dus voor de tijdloze nummers gegaan die mensen ook begrijpen als ze het programma niet hebben gezien.”

Emotioneel

Het maken van het album was voor Verhulst ‘als het kijken van de samenvatting van mijn leven’. Van bijna elk nummer weet hij nog waar en wanneer hij het schreef. ,,Veel nummers schreef ik bijvoorbeeld toen ik scheidde van mijn vrouw en mijn kinderen even niet zag. De muziek brengt de herinneringen aan die turbulente tijd terug. Dat is soms erg emotioneel.”

Verhulst vond het in het begin onwennig om alleen in de studio te staan, zonder zijn trouwe vriend Samson. ,,Maar het went snel en is onwijs leuk om te doen”, vertelt hij. Ondanks het plezier dat hij erin had, is Verhulst niet van plan om voortaan als zanger door het leven te gaan. Er staat dan ook geen tour gepland, maar hij wil niets uitsluiten. ,,Wie weet, ooit.”

