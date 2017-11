Gert Timmerman in besloten kring begraven

Voorafgaande aan de teraardebestelling was er een dienst met enkele speeches en muziek, die ‘in de geest van Gert’ werd afgespeeld, aldus een betrokken. De zanger uit Oldenzaal genoot in de jaren 60 en 70 grote populariteit, samen met zijn vrouw Hermien. Zij scheidden in 1999, waarna Hermien in 2003 overleed. Gert trouwde in 2002 met Babs Stoevenbeld die tot het laatste moment bij hem bleef.