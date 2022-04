Gerard Joling weer thuis na week in ziekenhuis met longontsteking

Leden Academy verdeeld over Os­car-verbanning Will Smith: ‘10 jaar is best lang’

Het besluit van de Academy om Will Smith voor de komende tien jaar te verbannen bij de uitreiking van de Oscars kan op gemengde reacties rekenen van leden van The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Het bestuur van de Academy kwam tot die beslissing nadat Will Smith op het podium een klap uitdeelde aan Chris Rock.

10 april