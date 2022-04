Gerard Joling mist persmoment Toppers door longontsteking en meldt zich in ziekenhuis

Tijl Beckand wordt online beschul­digd van vreemdgaan, maar zoenvideo is met eigen vriendin

De afgelopen dagen gaat een video rond op internet van een zoenende Tijl Beckand in een discotheek in Groningen. Op social media wordt de RTL-presentator door verschillende mensen flink aangepakt. De vrouw met wie Beckand echter staat te zoenen is zijn eigen vriendin.

14:59