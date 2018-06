Gerard Joling komt ook met biografie

Hij was woest toen de biografie van zijn 'valse zuster' Gordon verscheen, maar ook Gerard Joling is in de pen geklommen. Volgens de zanger komt er 'zeker' een boek als reactie op de veelbesproken biografie van Goor.

,,Er wordt aan gewerkt", vertelde Gerard gisteren in de Frank en Vrijdagshow op 538. ,,Ik denk dat het bij mij iets positiever wordt. Ik kan niet zeggen wanneer het komt, maar het gaat er zeker komen." Hij vertelde dat hij zijn ontmoetingen met grote internationale sterren vast wil leggen. Op de vraag of ook Gordon voorbijkomt in zijn pennenvrucht antwoordde Gerard: 'het gaat in eerste instantie om de echte grote sterren'.

Hoewel Gerard woedend was op Gordon, vormen de twee toch een duo in The Voice Senior. ,,Diep in mijn hart wilde ik dat niet", onthulde Geer. ,,En ik hoef het ook niet voor het geld te doen, ik heb genoeg verdiend om me daar niet druk om te hoeven maken. Maar ik vond het zo ongelofelijk leuk om dit met oude mensen te doen, dat ik dacht: ik laat dit niet uit m'n poten glijden."

