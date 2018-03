Gerard herkent zich niet in biografie Gordon: 'Waarom doet hij dit?'

Gerard Joling is de volgende bekende Nederlander die afstand neemt van de biografie van Gordon. De zanger zegt zich helemaal niet te herkennen in het gisteren verschenen boek.

,,Ik weet hier en daar echt niet wat ik léés. Zoveel verdraaiingen, zoveel verwijten, zoveel verwijten aan mijn adres waar ik me helemaal niet in herken", zegt Geer in De Telegraaf. ,,Ik kan alleen maar zeggen: waarom doe je dit, Gordon? Wie doe je hier nou een plezier mee, behalve je bankrekening?"

Gordon heeft het in zijn biografie meermaals over zijn collega. Zo zou de zanger Gordons kledingstijl, visagist, stylist en kledinglijn hebben overgenomen. Gerard spreekt die beweringen tegen, maar 'moet er ook wel weer vreselijk om lachen hoor, als ik het allemaal lees'.

,,Het steekt me wel dat hij me ergens een ouwe viezerik noemt. Weet je, eigenlijk zit hij met dat boek gewoon in een hele grote spiegel te kijken. Wat hij zegt over een ander, gaat eigenlijk over hemzelf!"

Geldwolf

Gerard bevestigt dat hij vooraf door Gordon op de hoogte is gebracht over de komst van het boek. ,,Maar nu ik het zo teruglees, dan denk ik: ik had toch liever gezien dat hij me even had verteld wat hij precies ging schrijven. Dan had ik kunnen zegen: nou, dit en dit vind ik niet zo leuk en als dat erin zou komen, Gordon, dat klopt ook helemaal niet."

De zanger en presentator deelt in het artikel ook een paar sneren uit aan zijn 'valse stiefzuster'. Zo zegt Gerard dat Gordon hem een geldwolf vindt, 'maar ik doe gewoon geen gekke dingen'. ,,Ik hoef geen coke te kopen, ik woon niet overdreven en ik hoef niet elke week een vriendje een horloge cadeau te doen."

