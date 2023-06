Geraldine Kemper voor het eerst open over verslaafde vader: ‘Hij liet het spul gewoon zien’

Geraldine Kemper heeft voor het eerst gepraat over haar inmiddels overleden vader. In gesprek met Raven van Dorst in Boerderij van Dorst vertelde de presentatrice woensdagavond dat haar vader verslaafd is geweest aan heroïne. 'Hij heeft zijn hele leven vergooid aan de verboden vruchten.’

Kemper groeide op met haar moeder en zusje. Haar vader was er in de beginjaren van haar jeugd wel, maar vertrok toen ze vijf jaar oud was. ,,Hij was, ik heb het heel lang niet gezegd, maar hij is vorig jaar overleden en nu denk ik: ik kan het best zeggen. Hij was verslaafd aan het bruine spul, heroïne’’, vertelt ze openhartig. ,,We zijn hem een beetje kwijt geraakt. Ik was heel jong en ik heb achteraf pas gehoord wat er allemaal is gebeurd. Maar ik denk dat mijn moeder heeft gezegd: ‘Het is dit of dat.’ En toen heeft hij voor ‘dat’ gekozen.”

Haar vader heeft ze eigenlijk nooit gemist, maar vijf jaar geleden nam ze toch contact met de man op. ,,Ik had altijd: hoe ziet deze man eruit? Maar dan zie je hem na zoveel jaar en dan is het toch een soort van vreemde. Ik moet wel zeggen: hij was er niet helemaal meer bij.” Tijdens het bezoek vraagt haar vader drie keer aan Kemper hoe oud ze is ,,Dat kwam niet helemaal aan, maar hij had dan wel bijvoorbeeld een uitgeprint artikel van mij hangen. Dus hij wist wel wat ik deed.”

Ten tijde van de ontmoeting is haar vader nog steeds verslaafd. ,,Het was een beetje alsof je een after binnenkwam. De muziek stond nog aan. Echt heel erg. Als ik er nu aan terugdenk, denk ik: hoe heb ik dat in godsnaam gedaan?”

Kempers vader verborg zijn verslaving niet voor zijn dochter. ,,Hij liet het gewoon zien. Dat spul. Dat ik dacht: zo gewoon is dat niet, maar het is zo gewoon voor iemand.” Die dag blijkt achteraf ook de laatste ontmoeting te zijn geweest. ,,Vorig jaar werd ik gebeld dat het niet goed met hem ging en of ik nog afscheid wilde nemen.” Kemper is op dat moment op wintersport, maar reist zo snel mogelijk naar Nederland. ,,Ik belde het verzorgingstehuis dat ik eraan kwam en toen was hij dus al dood. Dus ik heb het moment gemist.”

De dood van haar vader bleek Kemper meer te doen dan gedacht. ,,Ik verwachtte dat het langs me heen zou gaan, maar ik heb het vorig jaar nog best lastig gehad. Je bent toch aan het rouwen om iemand die je eigenlijk niet goed kent. Maar ergens dacht ik: nu kan ik hem ook niet meer echt leren kennen. Een vaag rouwproces.” Zijn dood heeft er wel voor gezorgd dat Kemper nu open durft te zijn over haar vader. ,,Ik denk nu: die man is dood. Nu kan ik gewoon zeggen hoe het zit. Ergens vond ik het ook zielig. Zo’n man heeft zijn hele leven vergooid aan de verboden vruchten.”

