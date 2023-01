Geraldine biecht ‘horrornacht vol drank’ op en Waylon krijgt kus op z’n wang

Acteurs uit film Romeo and Juliet (‘68) klagen filmstudio aan om naaktscène

Acteurs Olivia Hussey en Leonard Whiting uit de film Romeo and Juliet klagen filmstudio Paramount aan vanwege een naaktscène uit de film, meldt het tijdschrift Variety. In de film uit 1968 waren Hussey en Whiting, nu in de zeventig, respectievelijk 15 en 16 jaar oud.

