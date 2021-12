Georgina Verbaan gaat overstag: toch maar naakt voor Het perfecte plaatje

Ze had er écht geen zin in, maar Georgina Verbaan ging uiteindelijk toch overstag. Ruim 1,3 miljoen mensen zagen hoe de actrice gisteravond naakt ging voor een fotoshoot in Het perfecte plaatje en haar medekandidaat Juvat Westendorp zo aan een hoog cijfer hielp.

Voor de tweede opdracht in de aflevering van gisteravond moesten de kandidaten hun eigen interpretatie maken van een bekende albumhoes. Iconische beelden van David Bowie, Shakira en Prince, waarvoor ze zelf model moesten staan. Verbaan werd gekoppeld aan Westendorp, die een sexy albumhoes van Prince moest namaken.

Verbaan zag het eigenlijk niet zitten. ,,Ik wil niet naakt. Ik ga niet met mijn hand op m’n tiet op de foto”, zei ze. ,,Nu moet ik dus mijn kleren uit. Dat wil ik niet, ik heb er helemaal geen zin in. Daar heb ik me helemaal niet op voorbereid en ik vind het helemaal niet fijn.”

Westendorp en Verbaan keken daarop naar vleeskleurig ondergoed. ,,Het is wel een beetje de huidskleur-vibe”, zei de actrice. Westendorp stond niet te springen: ,,Het haalt de sexiness uit de foto. Het is een naaktfoto.” Verbaan herhaalde dat ze niet naakt wilde. ,,Ik heb echt geen zin in een hele cameraploeg rondom me als ik hier naakt sta.”

Westendorp snapte het. ,,Georgina reageert terecht best wel heftig. Ik weet niet of ik het wel had gewild.” Toch ging Georgina overstag. ,,Naakt is erg, maar in huidskleurig ondergoed is ook niet echt...” Ze besloot dat het ‘onsportief’ was als ze het niet deed. ,,Ach, als er niemand bij is verder.”

Lees verder onder het eindresultaat

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Intussen leerden de kijkers opnieuw een nieuwe kant kennen van Frits Sissing, die een beroemd Kiss-album moest namaken. Volledig in de schmink, met het legendarische I was made for lovin’ you op de achtergrond, maakte hij zelfportretten met zijn tong uit zijn mond, à la Gene Simmons.

Tot grote hilariteit van de kijkers. ‘Frits Kissing’, wordt hij door een van hen gedoopt. Sissing was eerder in het programma al te zien als sm-konijn en draaide zijn hand niet om voor een naaktshoot met een model. ,,Dan nu nog even zonder broekje graag”, hoorden kijkers hem zeggen eerder deze reeks.

Uiteindelijk oordeelde de jury dat Bridget Maasland, die Patrick Martens als David Bowie vast had gelegd, het programma moest verlaten. Westendorp scoorde een ‘dik verdiende’ 9 met zijn naakte Georgina Verbaan. ,,Compliment voor de fotograaf dat hij die angst uit je heeft weten te halen en een compliment voor jou om je lef”, zei jurylid William Rutten tegen Verbaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: