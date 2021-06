George of the Jungle en The Mummy-acteur verschijnt onherkenbaar op de rode loper

Brendan gaf ook toe dat hij in die periode met een depressie kampte. Hij sprong mee op de #MeToo-kar en liet weten dat hij in 2003 aangerand werd door de voormalige president van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA). De man in kwestie, Philip Berk, zou hem in het Beverly Hills Hotel betast hebben. ,,Ik voelde me ziek. Ik voelde me opnieuw als een klein kind. Er zat een brok in mijn keel en ik dacht dat ik zou huilen”, vertelde hij in een interview.



De acteur vertrok na het voorval meteen naar huis en zweeg al die jaren over wat hem overkomen was, al stuurde hij naar eigen zeggen wel een mail naar de HFPA om te vertellen wat er gebeurd was. Die antwoordde hem nooit, maar hij vermoedt wel dat zijn carrière sindsdien geboycot wordt door de organisatie.



Na zijn beschuldigingen werd de zaak begin dit jaar onderzocht. Berk gaf toe dat hij Fraser aangeraakt had, maar zegt ‘dat het maar voor de grap was’ en dat hij er helemaal niets mee bedoeld had. De HFPA ontkende met klem dat ze iets met de tanende carrière van Fraser te maken heeft.