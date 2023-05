Genee, Gijp en Derksen zetten handtekening onder nieuw contract

De mannen tekenden dinsdagavond live in de uitzending, onder toeziend oog van ‘directeurtje Marco Louwerens’, het contract. Mondeling waren ze al een tijdje akkoord . De drie blijven zodoende tot juni 2025 hun dagelijkse meningenshow maken. Daarmee houdt John de Mol zijn paradepaardje op SBS 6 binnenboord. Vandaag Inside scoort al maanden de pannen van het dak en verslaat dagelijks de overige talkshows van RTL 4 ( Beau en Jinek ) en de publieke omroep ( Op1 ). Bij de nieuwe overeenkomst gaan de mannen naar verluidt tussen de 1,2 en 1,4 miljoen euro per jaar verdienen.

Wilfred Genee en Johan Derksen maakten al sinds 2001 een wekelijks voetbalpraatprogramma waarbij René van der Gijp zich later aansloot. De show (aanvankelijk bij RTL 7) die op maandag en vrijdag werd uitgezonden, kende door de jaren heen verschillende namen: van Voetbal Insite tot Voetbal International. In de zomer van 2018 haalde John de Mol de drie naar Talpa waar ze bij Veronica onder een nieuwe naam doorgingen: Veronica Inside.



Na het succes van De Oranjezomer, de dagelijkse show van de drie tijdens de sportzomer van 2021, werd besloten het op voetbal geschoeide praatprogramma los te laten. Sinds september 2021 is het trio doordeweeks te zien op SBS 6, waar zij behalve over voetbal ook over tal van andere zaken praten, dagelijks met een andere gast.