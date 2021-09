Gemeente grijpt in als Theo Maassen morgen optreedt in vol theater

We willen ons publiek, dat we pas net hebben, niet meteen teleurstel­len

De twee shows van Maassen op 16 en 17 september waren binnen twee uur uitverkocht, zei voorzitter Mylou Frencken op NPO Radio 1 . Op dat moment leek het er volgens haar nog op dat alle stoelen gevuld mochten worden. Na het zien van de beelden van een drukbezochte Formule 1 in Zandvoort had het theater geen zin om mensen af te bellen.

,,Toen hadden we er zo genoeg van. We zaten bij elkaar en zeiden: wat zitten we nou steeds moeilijk te doen en steeds heel erg aardig alle regels op te volgen? Het is mooi geweest.’’ Het theater, dat pas onlangs opende, sprak van een ‘lange neus naar de voorschriften’. ,,We willen ons publiek, dat we pas net hebben, niet meteen teleurstellen.’’