Gelukkige Katja geeft dochtertje de fles en Suzan en Freek gaan ‘avondje sjiek’

video Vriend Peter R. deelt brief die hij voorlas bij uitvaart: ‘Ik smeek iedereen te leven zoals jij’

15:11 Misdaadjournalist Simon Vuyk heeft in de talkshow Humberto de brief voorgelezen die hij gisteren voordroeg bij de uitvaart van zijn goede vriend en collega Peter R. de Vries. Zijn verhaal was niet alleen een ode aan de vermoorde verslaggever, maar vooral een oproep aan de maatschappij.