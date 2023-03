Gelukkig droeg Máxima deze keer geen hoed, want ze kreeg een dikke knuffel van de Oekraïense kinderen

interview Loes en Wichian blikken terug op MAFS: ‘Het liep vanaf het begin al vlekkeloos’

Als totale vreemden trouwden Loes en Wichian met elkaar in Married at first sight. Ze zijn inmiddels gescheiden, maar nog altijd goede vrienden. In gesprek met deze krant blikken ze terug op vijf bijzondere momenten.