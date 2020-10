Gelekte seksvideo Fred van Leer gaat rond op sociale media: ‘Dit hoort privé te blijven’

Mediapersoonlijkheid Fred van Leer is waarschijnlijk het slachtoffer geworden van een lek. Online gaat een seksvideo rond waarin de presentator te zien zou zijn. Wie de video heeft verspreid, is onduidelijk. Zijn management is ervan op de hoogte. ,,We weten dat er iets in omloop is. Dit is privé, wat ook privé hoort te blijven’’, zegt zijn manager tegen deze site.