Geen ‘Sweet Sixteen’-feestje voor prinses Amalia

Godfrey Gao (35) overleden na opnames Chinese reality­show

16:41 De Taiwanese-Canadese acteur Godfrey Gao is vandaag aan een hartstilstand overleden nadat hij op de set van het Chinese realityprogramma Chase Me in elkaar zakte. De Chinese tv-zender Zhejiang heeft in een statement laten weten dat Gao buiten bewustzijn raakte tijdens een competitief onderdeel van het programma, de zogenoemde teamrace.