Geen serie voor tere zielen: maar krijgen we nog een nieuw seizoen na het ongeluk met Jeremy Renner?

In de stad Kingstown, Michigan is het grootste verdienmodel het plaatselijke gevangeniswezen. Binnen de stadsgrenzen zijn in een cirkel van vijftien kilometer zeven gevangeniscomplexen gehuisvest, zowel voor mannen als vrouwen. Het zijn vulkanen van beton die elk moment kunnen uitbarsten.

Mayor of Kingstown Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Misdaaddrama



,,We hebben te maken met twintigduizend verloren zielen, die geen hoop en toekomst hebben”, zegt Mike McLusky, de hoofdpersoon uit Mayor of Kingstown waarvan nu twee seizoenen op SkyShowtime beschikbaar zijn.

McLusky weet waarover hij praat. Hij heeft zelf achter de tralies gezeten, maar is nu een soort van tussenpersoon tussen de politie, gedetineerden en drugsdealers. Hij wordt gespeeld door Jeremy Renner (The Hurt Locker, The Bourne Legacy) die begin dit jaar in het nieuws kwam na een ongeluk met een sneeuwruimer die hem bijna het leven kostte.

De rol van McLusky zit Renner als gegoten. Hij weet deze heetgebakerde tussenpersoon precies in al zijn emotionele erupties te treffen. Want het laveren tussen al deze partijen is geen sinecure.

Zoals zijn verhouding met de zwarte reusachtige drugsdealer Bunny die zittend in zijn voortuin zijn handel drijft omringd door lijfwachten. Hun band is gestoeld op onderling vertrouwen.

Mayor of Kingstown is geen serie voor tere zielen. Naarmate de afleveringen vorderen neemt het geweld buitensporige proporties aan, vooral in de grootste gevangenis waar een opstand slechts een kwestie van tijd is.

De grote vraag is of McLusky zich kan blijven handhaven in al deze milieus. Zijn tegenpool is zijn moeder, gespeeld door Diane Wiest, die in de vrouwengevangenis lesgeeft in de Amerikaanse geschiedenis, hopend dat haar veroordeelde toehoorders er lering uit kunnen trekken om hun leven te verbeteren. Eigenlijk probeert zij hetzelfde te bereiken als haar zoon Mike, maar is haar methode vredelievender.

Na twee seizoenen is het afwachten of Renner na zijn vreselijke ongeluk nog kan terugkeren in zijn veeleisende vertolking. De schrijvers hebben aangegeven genoeg ideeën te hebben voor minstens zes seizoenen. Maar zonder Renner is dat amper mogelijk.

Te zien op SkyShowtime

Meer van onze recensies lezen? Zoek hieronder een serie of blader door de artikelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.