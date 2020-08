Geen hoge kijkcijfers, maar BN’ers lyrisch over Promenade met VI-sketch

Het kijkcijferverloop van Promenade is even grillig als het Nederlandse weer. Afgelopen seizoen keken op het dieptepunt 107.000 mensen, maar na een oproep van presentator Ebbinge aan mensen met een kijkcijferkastje in De Wereld Draait Door zaten er opeens 730.000 belangstellenden voor de buis. Een ding is wel duidelijk: de show is een culthit en heeft online een enorme fanschare. Dat bleek ook gisteravond weer toen de zomereditie van de satirische show begon. Vooral de sketch over Veronica Inside oogstte veel complimenten. De heren van het voetbalpraatprogramma lagen met elkaar overhoop en wilden niet met elkaar verder. Na ingrijpen van de grote baas - John de Mol - zitten de mannen komend seizoen weer met elkaar aan tafel . Reden genoeg voor Ebbinge en comedians Ton Kas, Henry van Loon en Eva Crutzen om het drietal op de hak te nemen.

Trending topic

Onder de fans zitten behoorlijk wat prominente twitteraars, waardoor Promenade vrijwel elke uitzending trending topic wordt. Zo schreef columnist Özcan Akyol gisteren: ,,Een tien met een griffel.” Qmusic-dj Domien Verschuuren was ook enthousiast: ,,Holy shit, wat goed.” Comedian Dennis van der Ven was aan het ‘genieten’ en schrijver Nico Dijkshoorn had tranen van het lachen.



Journalist Henk Spaan uitte kritiek op de leiding van NPO 3. Het eerste seizoen van Promenade stond tegenover kijkcijferkanon Heel Holland Bakt. In de zomer wordt er traditioneel weinig televisie gekeken door het mooie weer én juist in die periode begint de tweede reeks van de komedieshow. Spaans sneer: ‘Zo’n van talent gespeende netmanager die nu voor de tweede keer tegen Diederik Ebbinge zegt dat hij nog wel een Bermuda-driehoekje in het schema over heeft voor zijn showtje, staat straks wel vooraan als de Nipkowschijf wordt uitgereikt.’



Dat Promenade een culthit is zonder hoge kijkcijfers, beaamde Ebbinge dit weekend al op deze site. Over het eerste seizoen, zei hij: ,,Wij maakten het voor de fijnproever en er kwamen steeds meer fijnproevers bij. Het is tegenwoordig niet zo makkelijk om iets dat totaal niet werd bedacht vanuit het trekken van zoveel mogelijk kijkers, op televisie te lanceren.” En over het moeilijke tijdstip maakt hij zich ook niet al te veel zorgen: ,,Het maakte me eerst een beetje chagrijnig, maar al snel voelde het juist bevrijdend. Veel meer dan bij De Luizenmoeder dat belachelijk veel publiek trok.”