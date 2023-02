‘Gecremeerde kroket’-gate gaat door: Yvonne Coldeweijer in hoger beroep in Rachel Hazes-zaak

met video Kamp-Ha­zes helemaal klaar met ‘spionnen’ van Coldeweij­er: ‘Ze houden er een eigen agenda op na’

Gaat Yvonne Coldeweijer een grens over met haar onthullende juice over Rachel Hazes, of heeft de bekendste weduwe van het land alle negatieve roddels en kwaadsprekerij aan zichzelf te danken? In de rechtbank in Amsterdam gingen de advocaten van de kemphanen er vanmiddag met gestrekt been in.

9 januari