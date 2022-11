Gebrek aan knuffelen in coronatijd bezorgde Isabelle Beernaert inspiratie voor voorstelling

The Clash-oprichter Keith Levene (65) overleden

De Britse gitarist Keith Levene is op 65-jarige leeftijd overleden. De muzikant stond aan de wieg van punkbands The Clash en Public Image Ltd. Volgens Britse media kampte Levene al twee jaar met leverkanker. Desondanks zou zijn dood onverwacht zijn gekomen.

