Garrix eerste Nederlander met track met 1 miljard Spotify-streams

‘Huwelijk Kanye en Kim op de klippen’

6 januari De Amerikaanse realityster Kim Kardashian en rapper en modeontwerper Kanye West gaan scheiden, meldt entertainmentsite Page Six op basis van bronnen dicht bij het stel. Geruchten over een scheiding doen al langer de ronde, maar dit maal zou het koppel al in gesprek zijn over de scheidingsregeling.